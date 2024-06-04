الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية المجرى يحذر من كارثة بسبب أوكرانيا

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن الضربات على روسيا بأسلحة أمريكية بعيدة المدى خطيرة للغاية لأنها تمثل تصعيدًا واضحًا للصراع في أوكرانيا، وقد تدفع روسيا للرد بقوة أكبر.

وأضاف زيجارتو خلال اجتماع مع سكان مدينة كابوسفار المجرية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي: "ماذا ستكون عواقب هذا؟، السؤال الوحيد هو ما إذا كانوا سيردون بنفس القدر كما كان من قبل أم أكثر".

وتابع: "غادر قطار الحرب المحطة قبل الأخيرة وأسرع إلى هنا، والمحطة التالية هي المحطة النهائية، والسؤال هو هل سيصل إلى هناك، أو هل سيدوس شخص ما على فرامل الطوارئ ليتوقف القطار عند نقطة معينة؟، ولكن المسار مفتوح".

وبحسب وزير الخارجية المجري، لا تزال هناك فرصة لوقف التطورات الخطيرة للغاية التي يمكن أن تتحول إلى اشتباك عسكري بين الدول الغربية وروسيا.

وأضاف زيجارتو: "سيتم استخدام مكابح الطوارئ في التاسع من يونيو، والناخبون الأوروبيون هم الذين يمكنهم الضغط عليها".

وحث زيجارتو الناس على دعم المرشحين الذين يمثلون حزب فيدس - التحالف المدني المجري الحاكم، في انتخابات البرلمان الأوروبي، والذي يدعو إلى تسوية سلمية للصراع الأوكراني ويعارض إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 31 مايو، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الإذن باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات داخل روسيا.

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