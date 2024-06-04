القوات الجوية الروسية تشن ضربات على 3 قواعد للمسلحين فى سوريا

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء يوري بوبوف، اليوم الإثنين، إن القوات الجوية الروسية شنت ضربات على 3 قواعد للمتشددين في سوريا.

وشنت القوات الجوية الروسية ضربات على 3 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظة حمص والعمور، البشري في محافظة دير الزور”.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة شام إف إم السورية أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مواقع عسكرية في محيط حلب في سوريا.