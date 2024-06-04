الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء الروسى: موسكو تواصل مسؤولياتها تجاه سوق المواد الغذائية العالمية

رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمس الإثنين، إن روسيا ستواصل التصرف بمسؤولية في سوق الغذاء العالمي وتزويد شركائها بكل ما هو ضروري.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية- "واصلت روسيا والدول الأعضاء في مجموعة الخمس عملها بمسؤولية كبيرة في سوق الغذاء العالمي في أصعب الأوقات، وأنا واثق تمامًا من أننا سنواصل التصرف بنفس الطريقة، وبالتأكيد نوفر لجميع أصدقائنا وزملائنا في النقابات الصديقة كل ما يحتاجونه".

وأشار إلى أن تعزيز السيادة والأمن الغذائي للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيستمر في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن "روسيا ستواصل تعزيز إمكاناتها التصديرية وأداء عملها بشكل مسؤول".

وأوضح ميشوستين أن موقف روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجعل من الممكن توصيل الغذاء والماء إلى أي نقطة في العالم تقريبًا باستخدام الطرق المثلى.

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