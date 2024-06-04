الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الحوثى: استهدفنا موقعا للجيش الإسرائيلى فى إيلات بصاروخ

صاروخ
صاروخ

قالت جماعة الحوثي اليمنية المتمردة إنها استهدفت موقعا عسكريا إسرائيليا في إيلات بصاروخ تكشف عنه للمرة الأولى.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن القوة الصاروخية للحوثيين ضربت هدفا عسكريا إسرائيليا بصاروخِ "فلسطين" الباليستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة، وحققت العملية هدفها بنجاح".

وتهاجم جماعة الحوثي، التي تسيطر على أكبر المراكز السكانية في اليمن، السفن قبالة سواحلها منذ أشهر، قائلة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في غزة.

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