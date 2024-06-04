الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واشنطن: إسرائيل أبدت "استعدادا" لإبرام اتفاق هدنة فى غزة

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن إسرائيل أبدت استعدادها للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، والكرة صارت في ملعب حماس.

وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان رغم الشكوك المتزايدة بشأن الخطة التي وصفها بايدن بأنها مبادرة إسرائيلية لكنها لقيت ردود فعل متباينة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ساليفان خلال منتدى التأثير العالمي (جلوبل امبكت فوروم) في واشنطن: "لقد رأينا مجددا استعدادا من إسرائيل في نهاية الأسبوع للمضي قدما وإبرام اتفاق".

وأضاف: "كل هؤلاء الأشخاص الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار طوال هذا الوقت، عليهم أن يوجهوا أعينهم إلى حماس هذا الأسبوع ويقولوا: حان وقت الجلوس إلى الطاولة، وإبرام هذه الصفقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "إذا قرر زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، أنه في أمان في نفق وأن هذا الاقتراح ليس في مصلحته لأنه يشعر بالأمان، فهذا تقييم يمكنه القيام به، لكنني أعتقد أنه من الواضح جدًا أن (المقترح) في مصلحة الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أنه "مطابق تقريبًا" للاقتراح الذي قدمته حماس قبل بضعة أسابيع، معربًا عن أمله في ألا تغير حماس موقفها.

وقال ساليفان الذي قام بسلسلة من الزيارات إلى الشرق الأوسط منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وبدء الحرب، إن الاتفاق سيكون "أفضل شيء" لسكان غزة وإسرائيل والولايات المتحدة.

أعلن بايدن الجمعة ما وصفها بخطة إسرائيلية من ثلاث مراحل من شأنها إنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر من دون وجود حماس في السلطة.

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