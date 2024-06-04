الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-6-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشغل بال متابعي كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-6-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وذلك مع انطلاق فترة التوقف الدولي، حيث تبدأ المنتخبات المشاركة ببطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية الاستعداد لخوض المنافسات بعدد من المباريات الودية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4-6-2024 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في هذه السطور التالية جدولًا لأبرز مباريات اليوم الثلاثاء ٤ يونيو ٢٠٢٤ والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتشهد الأجندة الدولية عددً كبيرًا من المباريات بين المنتخبات القارة الأوروبية خاصة والتي تستعد للمباريات القوية وعلى رأسها منتخبات إيطاليا والبرتغال.

وتستمر المنافسات القوية في دورة تولون الودية بمواجهة بين منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا واليابان تحت 19 عامًا.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء 

مواعيد مباريات اليوم في دورة تولون الودية

إيطاليا تحت 21 عامًا x اليابان تحت 19 عامًا - 04:00 عصرا بتوقيت مصر.
إندونيسيا  تحت 20 عامًا x أوكرانيا الأولمبي - 07:00 مساء بتوقيت مصر.

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

سلوفينيا x أرمينيا - 07:00 مساء بتوقيت مصر.
سويسرا x إستونيا - 09:15 مساء بتوقيت مصر. 
رومانيا x بلغاريا - 09:30 مساء بتوقيت مصر.
البرتغال x فنلندا - 09:45 مساء بتوقيت مصر- beIN Sports HD 2. 
النمسا x صربيا - 09:45 مساء بتوقيت مصر.
إيرلندا x المجر - 09:45 مساء بتوقيت مصر.
إيطاليا x تركيا - 09:45 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.

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موعد مباراة الزمالك القادمة

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، بتمام السابعة مساء الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري،وذلك على استاد المقاولون العرب، باللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر وذلك لمسابقة دوري NILE.

وفي إطار الموعد، سوف تُبث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد قناة أون تايم سبورتس 1.

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