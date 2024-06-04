الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

حسن شاهين لـ"الشاهد": تمرد حالة شعبية عامة لم يتم التخطيط المسبق لها

حسن شاهين
حسن شاهين

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشباب المصريين طلبوا التطوع في جمع التوقيعات في اليوم الثاني من الحملة، ولم تكن تتوقع الحملة هذا الإقبال الكبير والملحوظ من الشعب المصري.

توقيعات المصريين على تمرد

وأكد حسن شاهين، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن تمرد كانت حالة شعبية عامة، ولم يكن هناك تخطيط أو تنظيم محكم قبل إطلاقها، ولكن بعد الإقبال على التوقيع أصبح هناك تنظيم داخلي محكم داخل الحملة.

وتابع: "كان مقر صبير أبو علم هو الجهة الوحيدة الخاصة بجمع التوقيعات في البداية، ولكن نظرًا لشدة الإقبال تم افتتاح الكثير من المقرات على مستوى محافظات الجمهورية".

التطوع في المبادرة

واستطرد: "أتذكر وجود محل ملابس في الجيزة كان يقوم بجمع التوقيعات من المصريين، ثم يقوم بتسليمها لمتطوعة داخل المبادرة تدعى نورهان، وكانت هذه الفتاة تقوم بتسليم الأوراق إلى مقر المبادرة يوميًا".

حسن شاهين محمد الباز أحد مؤسسي تمرد اكسترا نيوز الشاهد

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