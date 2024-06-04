الانسحاب الإسرائيلي الكامل.. هاشتاج يشعل "إكس" بعد تصريحات "بايدن"

في ظل تصاعد حدة مظاهرات أهالى الأسرى بدولة الاحتلال والمطالبة بالوصول إلى هدنة وإطلاق سراح المختطفين في غزة، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول خطاب رئيسي له بشأن النزاع المستمر منذ 8 أشهر، الجمعة الماضية، معلنًا تفاصيل مقترح للتهدئة يتضمن 3 مراحل.

وأوضح "بايدن" أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع وتشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، مع عودة المدنيين لمنازلهم وزيادة المساعدات الإنسانية.

أرشيفية - مظاهرات داخل دولة الاحتلال

أما المرحلة الثانية، ستشهد إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين على قيد الحياة وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار طالما التزمت حماس بتعهداتها.

وفي المرحلة الثالثة، ستبدأ خطة إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول العربية والمجتمع الدولي، بطريقة لا تسمح لحماس بإعادة التسلح.

وبعد التصريحات التي توحي بموافقة الكيان على تلك الهدنة، انطلق هاشتاج #الانسحاب_الاسرائيلي_الكامل على منصة "إكس".

استخدام أدوات تحليل البيانات

وقامت "الدستور" باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات، للوصول إلى مدى انتشار هاشتاج #الانسحاب_الاسرائيلي_الكامل، الذي تم تدشينه بين رواد التواصل الاجتماعي، بعد التلويح بقبول إسرائيل شروط الهدنة التي أعلن عنها "بايدن"، في تصريحاته الجمعة الماضية.

Tweet blinder: 81% أعادوا نشر الهاشتاج

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة النشر النسبة الأكبر خلال الخميس، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 81.5%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 13.5%، وفي المرتبة الأخيرة التغريدات المكتوبة بنسبة 5%.

Google Trend: ذروة البحث في الرابعة عصرًا

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث 4:20 عصرًا، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

تعليقات على "إكس"

أما أداة "Wakelet" تم استخدامها لعرض عدد من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن