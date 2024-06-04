الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

حسن شاهين لـ"الشاهد": تصوير 10 آلاف نسخة من أموال المصريين الخاصة في اليوم الأول من "تمرد"

حسن شاهين
حسن شاهين

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حملة تمرد قامت بطبع 2000 نسخة في اليوم الأول من الإطلاق، وبسبب شدة الإقبال عليها تم التوقيع على عدد النسخ بالكامل، معبرًا: "لم يكن لدينا أموال أو تمويل، وبالتالي الشعب المصري هو من قام بتصوير ورقة حملة تمرد وتوزيعها والتوقيع عليها، حيث تم تصوير 10آلاف نسخة من أموال المصريين الخاصة في اليوم الأول من الحملة".

توقيعات المصريون على حملة تمرد

وأكد حسن شاهين، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا  نيوز”، أنه تم تجميع في اليوم الأول من حملة تمر أكثر من 15 ألف توقيع، معبرًا: "دا كان إنجاز كبير لنا".

إقبال جماهيري 

وأضاف في حديثه، أن المؤشرات الأولية لحملة تمرد كانت مرتفعة بصورة كبيرة، معبرًا: "روحنا بيوتنا وإحنا في قمة السعادة بعدما رأينا رفض الشعب المصري لحكم الإخوان".

حسن شاهين أحد مؤسسي حركة تمرد اكسترا نيوز توقيعات المصريين لتمرد الشاهد محمد الباز

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