سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

يشغل بال الشباب مع قرب موعد زواجهم معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في مصر للبيع والشراء عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات، طبق ما ذكره نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في مصر للبيع والشراء

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 في مصر، وأسعار الجنيه الذهب.

سعر الذهب في مصر

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2073 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3554 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 24880 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2339 دولارًا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 0.49%، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

الذهب العالمي

شهدت أونصة الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات أمس الإثنين بأولى جلسات شهر يونيو، حيث بلغ الذهب أدنى مستوى منذ 3 أسابيع قبل أن يعود للتداول عند مستويات سعر الافتتاح من جديد، حيث تنتظر الأسواق بيانات الوظائف الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي.

وتتداول أسعار الذهب الفوري حاليًا عند 2327 دولار للأونصة بنفس سعر افتتاح جلسة اليوم، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2314 دولار للأونصة وأعلى مستوى عند 2331 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

الذهب يحصل على القليل من الدعم بعد أن جاءت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي لتشهد استقرار وتراجع طفيفي في أحد مؤشراته، مما دعم فكرة أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض أسعار الفائدة هذا العام.