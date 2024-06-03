الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

حسن شاهين لـ"الشاهد": اسم تمرد جذاب ويعبر عن حالة المصريين فى فترة الإخوان

حسن شاهين
حسن شاهين

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه اشترك مع محمود بدر ومحمد عبدالعزيز في كيفية عمل استمارة تمرد وكتابتها ووصولها لأكبر عدد من المصريين.

وأضاف "شاهين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "اخترنا اسم تمرد لأن جذاب وجديد على المجتمع المصري ويعبر عن الحالة، والحالة هي تمرد المصريين على حكم الجماعة الإرهابية".

وتابع: "كتابة الاستمارة كان دور محمد عبدالعزيز وأصر إن الاستمارة تُكتب بلغة عامية لكي يفهمها الناس بسهولة، واخترنا مصطلحات باللغة العامية من أجل الوصول إلى المواطن المصري".

واستكمل: "أول مؤتمر تم انعقاده لتمرد كان يوم 28 أبريل 2013 أطلقنا خلاله اسم الحملة والاستمارة وصفحتنا على فيسبوك وأعلنا أننا سنبدأ في النزول للشارع، في تجهيزات هذا اليوم كنا عاوزين نأجر القاعة ونطبع بانر ونطبع الاستمارة تكلفة الموضوع كانت حوالي 1500 جنيه، ومش فرد واحد اللي دفع المبلغ كان معانا حوالي 600 جنيه وجمعنا الباقي من أصحابنا".

حسن شاهين حركة تمرد تمرد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يوينو

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