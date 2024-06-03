الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن شاهين لـ"الشاهد": المواطن المصرى كان رافضًا لحكم الإخوان

حسن شاهين
حسن شاهين

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هدف حملة تمرد من البداية كان جمع توقيعات من المصريين بعدد أكبر من الذين انتخبوا محمد مرسي.

وأضاف "شاهين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لكي نقول للعالم إن هناك عدد أكبر من المصريين يرفض حكم هذه الجماعة الإرهابية"، مؤكدًا أن المواطن المصري كان رافضًا لحكم الإخوان.

وتابع: "جه في دماغي اسم تمرد وطبيعي أنا فكرت في فكرة لازم أشارك فيها زملائي، وفرحوا جدًا وحبوا بالفكرة، لأن اسم تمرد مقتبس من مجلة سورية، ده تاريخ كبير يجب أن يعرفه الأجيال الجديدة لكي يكونوا مؤمنين بحجم العمل العظيم الذي حدث".

واستكمل: "قابلت محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وكان الحلم في البداية جمع 5 ملايين توقيع ومكناش بنفكر في الوصول لرقم 22 مليونا".

حسن شاهين حركة تمرد تمرد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يوينو

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