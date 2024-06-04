الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل تناول زيت الخروع ضار أم نافع؟.. استشارى تغذية يجيب

زيت الخروع
زيت الخروع

أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، إن زيت الخروع كان يؤخذ كشربة لتنظيف القناة الهضمية، والخلاص من الفضلات التي من الممكن أن تكون مركونة في القولون أو لمكافحة حالة الإمساك بحد أقصى مرة واحدة أسبوعيًا فقط لا غير.

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال لقاءه ببرنامج "الخلاصة"  المذاع عبر قناة المحور، أنه ليست هناك ضرورة لزيت الخروع، فمن الممكن تناول شربة ملح.

وأوصى  الدكتور مجدي نزيه، بضرورة التناوب في حالة استخدام الشربة، معقبًا: "مرة زيت خروع، مرة شربة ملح، وكان هذا يحدث من خمسين أو ستين سنة، حيث كان يجمع رب الأسرة الأبناء ليلًا ويعطيهم أي نوع شربة متاحة لتنقية القناة الهضمية".

الدكتور مجدي نزيه زيت خروع تناول زيت الخروع أهمية زيت الخروع استخدام زيت الخروع

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق نار على قوات الاحتلال فى معبر "نتسانى عوز" واستشهاد منفذي العملية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل