هل تناول زيت الخروع ضار أم نافع؟.. استشارى تغذية يجيب

أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، إن زيت الخروع كان يؤخذ كشربة لتنظيف القناة الهضمية، والخلاص من الفضلات التي من الممكن أن تكون مركونة في القولون أو لمكافحة حالة الإمساك بحد أقصى مرة واحدة أسبوعيًا فقط لا غير.

وأضاف الدكتور مجدي نزيه، خلال لقاءه ببرنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة المحور، أنه ليست هناك ضرورة لزيت الخروع، فمن الممكن تناول شربة ملح.

وأوصى الدكتور مجدي نزيه، بضرورة التناوب في حالة استخدام الشربة، معقبًا: "مرة زيت خروع، مرة شربة ملح، وكان هذا يحدث من خمسين أو ستين سنة، حيث كان يجمع رب الأسرة الأبناء ليلًا ويعطيهم أي نوع شربة متاحة لتنقية القناة الهضمية".