الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن شاهين لـ"الشاهد": فكرنا في كيفية التخلص من الإخوان بلا دم

حسن شاهين
حسن شاهين

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بداية فكرة تمرد كانت تعتمد على كيفية التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية بطريقة سلمية ليس بها دم.

وأضاف "شاهين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الناس كرهت منظر الدم، إيه هو الشيء اللي يخرج الناس ويحشدهم بطريقة سلمية أمام هذه الجماعة المستبدة ويقولون رأيهم".

وأكد أن المواطن المصري بشكل عام كان رافضًا لحكم الجماعة وغير متقبل للأوضاع، متابعًا: "كنت قاعد على قهوة في وسط البلد بفكر إيه اللي حاصل في البلد والبلد رايحة على فين، وعلاقتي بمحمود بدر ومحمد عبدالعزيز علاقة صداقة من قبل تمرد".

وتابع: "جت في دماغي فكرة ليه منعملش حاجة زي توقيعات للمصريين يعبروا فيها عن آرائهم برفض هذه الجماعة الإرهابية، وأنا أول من اقترح اسم تمرد".

واستكمل: "قولنا نجمع توقيعات على غرار ثورة 1919 عندما تم جمع توقيعات المصريين لتفويض الزعيم سعد زغلول".

حسن شاهين حركة تمرد تمرد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يوينو

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