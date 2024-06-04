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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4-6-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يحرص المواطنون مع بداية التعاملات الصباحية على معرفة سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في البنوك عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار مقابل أسعار الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي اليوم طبقًا لآخر تحديث في البنوك المصرية المختلفة، وبلغت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري قيمة 47.27 جنيه للبيع، ومبلغ 47.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في البنوك  

وتستعرض «الدستور» سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري، طبق التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
 

سجل سعر الدولار في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري قيمة 47.26 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 47.27 جنيه للبيع، و47.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر 47.27 جنيه للبيع، و47.37 جنيه للشراء.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

فيما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 47.27 جنيه للبيع 47.37 جنيه للشراء.

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أسعار العملات اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.27 جنيه للشراء.

51.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.20 جنيه للشراء.

60.42  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.60 جنيه للشراء.

12.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.44 جنيه للشراء.

154.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.88 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.99 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

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