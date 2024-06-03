الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حقوق النواب" توضح أهداف تشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استقالة الحكومة اليوم، موضحًا أن القرار يأتي في إطار تحقيق عدة أهداف تهم مصر ومستقبلها.

وأكد رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، على أهمية حماية الأمن القومي المصري وتعزيز التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه من بين هذه الأهداف، زيادة الصادرات من خلال النمو الصناعي والزراعي، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أهمية تنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وفي ختام حديثه، أشاد “رضوان” بمرونة مصر وتصميمها للتغلب على التحديات، مؤكدًا أن إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد.

النائب طارق رضوان استقالة الحكومة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الأمن القومي الصادرات الاستثمارات

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

العثور على جثة السعودى المفقود فى مصر هتان شطا

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل