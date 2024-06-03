"حقوق النواب" توضح أهداف تشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استقالة الحكومة اليوم، موضحًا أن القرار يأتي في إطار تحقيق عدة أهداف تهم مصر ومستقبلها.

وأكد رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، على أهمية حماية الأمن القومي المصري وتعزيز التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه من بين هذه الأهداف، زيادة الصادرات من خلال النمو الصناعي والزراعي، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أهمية تنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

وفي ختام حديثه، أشاد “رضوان” بمرونة مصر وتصميمها للتغلب على التحديات، مؤكدًا أن إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد.