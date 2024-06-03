الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النني في حوار بعد رحيله عن أرسنال: أفضل 8 سنوات بحياتي.. وسأحضر دائما في الملعب

النني
النني

حرص نادي أرسنال الإنجليزي على توجيه رسالة وداع لمتوسط لاعبنا المصري محمد النني، الذي تقرر رحيله عن صفوف "الجانرز" هذا الصيف.

ونشر أرسنال، عبر حسابه في منصة إكس  فيديو لأبرز أهداف النني مع الفريق، قائلًا: "8 سنوات ونصف لا تصدق، شكرًا على كلّ شيء يا مو".

وأجرى النني حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي قال فيه: ""لقد كان وجودي هنا لفترة طويلة يعني الكثير بالنسبة لي، لقد كانت أفضل ثماني سنوات في حياتي. أحب هذا النادي كثيرًا، وأحب الجماهير، وأحب كل شيء يتعلق بأرسنال".

وأضاف: “لقد حطم قلبي  ولهذا السبب رفضت النزول إلى الملعب  لأنني كنت مليئًا بالعاطفة. لكن هذه هي الحياة، لقد انتهى وقتي هنا وأنا فخور جدًا بما فعلته لهذا النادي”.

وأوضح: “أنا أحب هؤلاء المشجعين وقدمت كل ما أملك. أقدر كل ما فعلوه من أجلي، في اللحظات الجيدة والسيئة، وسيظلون دائمًا في قلبي إلى الأبد”.

وواصل: “لقد لعبت مع ميكيل لمدة ستة أشهر قبل أن يعتزل ويصبح مدربًا. لقد استمتعت باللعب معه وهو يدربني لأنني تعلمت منه الكثير. أقدر كل ما فعله من أجلي ومن أجل هذا النادي”.

وأكمل: "عندما كان يلعب كان ذكيًا، وكان لديه الكثير من المدربين الجيدين الذين عمل معهم. يمكنك أن ترى قيادته وأنه يمكن أن يكون شيئًا مميزًا.

وتابع: “لم يسبق لي أن رأيت مجموعة من اللاعبين مثل هذه. الجميع يدعمون بعضهم البعض ويحبون بعضهم البعض، ويعملون كعائلة. سأفتقدهم، لقد كانوا أصدقائي لفترة طويلة”.

وأتم: “سنكون أصدقاء إلى الأبد. سأقوم بدعمهم الآن أمام التلفاز وأحيانًا سأحضر إلى الملعب لمشاهدتهم. أنا متأكد من أنهم سيحظون بعام رائع العام المقبل أيضًا لأنهم يستحقون ذلك”.

وكان متوسط الميدان المصري قد انضم للنادي الإنجليزي في عام 2016، قادمًا من نادي بازل السويسري.

وشارك النني، البالغ من العمر 31 عامًا، في 161 مباراة مع نادي أرسنال بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 6 أهداف وقدم خلالها 10 تمريرات حاسمة.

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