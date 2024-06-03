الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود بسيوني: تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي اختيار صائب

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن فلسفة التغيير المتعلقة بالحكومة الجديدة مرتبطة بالتحديات التي تمر بها الدولة المصرية الآن.

أزمات الشرق الأوسط 

وأكد بسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدكتور مصطفى مدبولي يتعرض منذ توليه المنصب لهجوم شديد من قبل الجهات المعادية لمصر، وبالرغم من هذا الهجوم إلا أنه يسير على قدم وساق لحل الأزمات بشكل سريع من أجل نجدة المواطن المصري قدر المستطاع.

اختيار الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي 


وأضاف أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي لتولي منصب رئيس الوزراء أمر صائب للغاية، فقد عاصر الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية في ظل أزمات شديدة الصعوبة والتعقيد.

كاتب صحفي محموود بسيوني إكستررا نيوز حديث الاخبار قناة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

العثور على جثة السعودى المفقود فى مصر هتان شطا

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل