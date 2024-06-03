محمود بسيوني: تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي اختيار صائب

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن فلسفة التغيير المتعلقة بالحكومة الجديدة مرتبطة بالتحديات التي تمر بها الدولة المصرية الآن.

أزمات الشرق الأوسط

وأكد بسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدكتور مصطفى مدبولي يتعرض منذ توليه المنصب لهجوم شديد من قبل الجهات المعادية لمصر، وبالرغم من هذا الهجوم إلا أنه يسير على قدم وساق لحل الأزمات بشكل سريع من أجل نجدة المواطن المصري قدر المستطاع.

اختيار الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي



وأضاف أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي لتولي منصب رئيس الوزراء أمر صائب للغاية، فقد عاصر الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية في ظل أزمات شديدة الصعوبة والتعقيد.