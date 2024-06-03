حسن شاهين لـ"الشاهد": فترة حكم مرسي عام محذوف من تاريخ مصر

قال حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حركة تمرد كانت سببًا رئيسيًا في بداية الحراك ضد الإخوان، مؤكدًا أن الشارع المصري استجاب لذلك والشعب هو النواة الحقيقية التي جعلت هذا الحراك ينجح.

حسن شاهين: فكرة “تمرد” الرئيسية كانت الخوف على مصر

وأضاف "شاهين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن الدافع الرئيسي لفكرة تمرد كان الخوف على مصر وأنها تسير في طريق غير معلوم وغير واضح وطريق ظلامي في عهد الإخوان.

وتابع: "أعتبر سنة حكم محمد مرسي محذوفة من تاريخ البلد لأن لم يكن هناك مقومات لبناء الدولة، محمد مرسي جاء بعد ثورة 25 يناير ولم يكن هذا التغيير الذي يجب أن يحدث بعد الثورة وخروج الناس".