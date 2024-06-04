الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

بدر الصالحى: سلطنة عمان انفتحت على العالم بسبب التجارة

المهندس بدر الصالحى
المهندس بدر الصالحى

قال المهندس بدر الصالحى، رئيس المركز العربى للأمن السيبرانى والخبير العمانى، إن نهضة عمان بدايةً الحفاظ على الهوية والتراث العمانى الأصيل، وأن تخطو خطوات ثابتة بعيدا عن الضجيج.

وأضاف بدر الصالحىـ، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"،  أن تاريخ سلطة عمان وانفتاحها على العالم من التجارة، وأنها تطل على الخليج العربى جعل تقبل العمانيين للثقافات واحتكاكهم بالثقافات أمر أثقل الشخصية العمانية.

وأوضح بدر الصالحى، أن "مسقط" سميت بذلك لأنها سقطت ما بين الجبال ولذا فهى أخذت هذا الاسم، متابعا: أدركت أن موضوع التحول الرقمى تواجهه مخاطر إلكترونية عديدة ومن هنا جاء الاهتمام بالأمن السيبرانى للحفاظ على كل الجهود لتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية، وتأمين هذه الجهود، موضحا أن سلطنة عمان أخذت توجها بأن التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية تحتاج للأمن السيبرانى.

وأكد بدر الصالحى: "نحن حريصون على حماية بيانات المواطن في أثناء استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، والمواطن يشعر بحماية بياناته ولكنه يدرك المخاطر السيبرانية، ويجب التوسع فى الحملات التوعوية، وعملنا على تدشين حملات توعوية فى عمان لتناول مشكلات الأمن السيبرانى من أجل التوجه لبيئة إلكترونية آمنة.

بدر الصالحي سلطنة عمان مساء dmc دي ام سي المهندس بدر الصالحى

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