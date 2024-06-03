الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد أيوب: حكومة "مدبولي" أكدت أنها جديرة بالثقة رغم التحديات

أحمد أيوب
أحمد أيوب

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قدمت نموذجًا مشرف للحكومة القادرة على إدارة شؤون البلد في  ظل الكثير من التحديات الصعبة.

التعديلات الوزارية الجديدة

وأكد “أيوب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي أكدت أنها جديرة بالثقة، حيث يعد هذا العام هو الأصعب في تاريخ الدولة الحديث، حيث هناك الكثير من التحديات الخارجية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الفترة القادمة ستسير وفق خطة عمل وضع ملامحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية بالكامل الآن.

اختيار صائب 

وأشار إلى، أن الدكتور مصطفى مدبولي هو الشخص القادر على إدارة ملفات الدولة في ظل الوقت الراهن بصورة كبيرة، ولهذا اختياره في هذا التوقيت كان هام للغاية.

أحمد أيوب مصطفى مدبولى اكسترا نيوز حديث الاخبار

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