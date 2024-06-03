الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

أسامة كمال: خطة الإصلاح الاقتصادي على رأس تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة التي تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها هو أنها تكمل في الإصلاح الاقتصادي وتواصل سعيها لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وأن يكون هناك حالة من ضبط الأسواق.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الرئيس السيسي كلف الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء أعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قدم الشكر للرئيس على تجديد الثقة به، والذي أكد على أن هناك تكليفات من الرئيس سيتم البدء العمل عليها فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أنه باستقالة الحكومة يعتبر المحافظين مستقالين وحركة المحافظين المقبلة تعتبر الحركة الخامسة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، موضحًا أن الحكومة المستقيلة أقدم وزراءها هو الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وكانت مدة خدمتهم 10 سنوات وأحدث وزراء الحكومة هو اللواء هشام آمنة.

وتابع:"الأحزاب كانت متفاعلة وقدمت الشكر للدكتور مدبولي بأن الحكومة تعاملت باحترافية مع كافة التحديات.. وأكدت على أن تجديد الثقة في الدكتور مدبولي يؤكد توجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة والتقليل من تأثير الموجة التضخمية التي أثرت على كل دول العالم".

أسامة كمال الاصلاح الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الدكتور مصطفى مدبولي

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