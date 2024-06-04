الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس سيدة فى اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المطرية،  حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية.

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من شخص يفيد فيه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقته السكنية، وبفحص مكان الواقعة وجمع المعلومات اللازمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أن إحدى السيدات وراء سرقة المشغولات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال المباحث الجنائية بالقاهرة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة صاحب البلاغ، وأضافت أنها لعلمها بثراء مالك الشقة قررت سرقته لمرورها بضائقة مالية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

محكمة المطرية حبس حبس سيدة سرقة مشغولات ذهبية شقة سكنية حوادث الدستور

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