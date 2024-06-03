الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز لـ"مساء dmc": نحتاج لوزراء أكثر إبداعًا في الحكومة الجديدة

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، إننا لدينا عدد كبير من الوزارات، وأتمنى إعادة الهيكلة والدمج، مضيفا: "خبر مفاجئ، وهذا التغيير يعد احتياجا نفسيا وأملا فى إحداث تغيير".

وأشار "الباز"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الرئيس السيسي يتابع المشروعات المطروحة كافة، ودائمًا كان يطلب المواطن أن تكون سرعة الوزير مساوية للرئيس.

ونوّه، أننا نحتاج لوزراء أكثر إبداعًا من أجل البحث عن حلول خارج الصندوق، بالأخص في الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنه يتابع تغير الحكومة بنظرة تفاؤل لا حماس.

وأضاف محمد الباز، أن العوامل الخارجية المعقدة أضاعت الكثير من الفرص على الحكومة السابقة، مشيرًا أن الدكتور مصطفى مدبولي يدرك جيدًا الإمكانيات والتحديات.

الباز الحكومة الجديدة دي ام سي مساء dmc الدستور

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