مفاجأة سارة عن سعر الذهب.. ونصائح مهمة قبل الشراء أو البيع

سعر الذهب اليوم يواصل استقراره مع انخفاضات وارتفاعات طفيفة فيما يتساءل البعض عن اخر اخبار وتحديثات سعر الذهب وأبرز النصائح عند الشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم

وشهدت سعر الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم، الإثنين 3 يونيو حيث تراوحت الأسعار بين 3105 و3115 جنيهات للجرام عيار 21، وبحسب آخر تحديث إليكم أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل 3110 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 سجل 2665 جنيهًا

سعر جنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 24880 جنيهًا وهو قطعة ذهبية بوزن 8 جرامات من عيار 21.

أبرز النصائح عند شراء وبيع الذهب

قال عبد الرحمن تره أحد تجار الذهب أن هناك بعض النصائح الهامة التي لابد أن ينتبه لها الزبائن قبل الشراء أو البيع ومن أبرزها:

أولًا وقبل كل شيء، يجب أن يكون التعامل مع سائغ موثوق ومعروف، حيث يمكن للمشتري الرجوع إليه في حالة حدوث أي مشكلة، فالثقة والشفافية في هذا المجال تلعب دورًا حاسمًا.

ثانيًا، يجب على المشتري الحصول على فاتورة تفصيلية تشمل جميع تفاصيل القطع الذهبية المشتراة، بما في ذلك السعر والتاريخ هذا يساعد في حماية المشتري وتأكيد شرعية عملية البيع والشراء كما لايتمكن اعادة بين الذهب بعد ذلك بسهولة إلا بالفاتورة.

ثالثًا يجب على المشتري استكشاف الأسواق والتسوق في عدة محلات قبل اتخاذ قرار الشراء، حتى يتمكن من الحصول على أفضل الأسعار والصفقات الممكنة.

وأختتم ترة خلال بث مباشر على صفحة جريدة "الدستور"على الفيس بوك أنه ينبغي على كل فرد أن يفهم الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء فعند الشراء، يكون سعر الشراء أقل قليلًا من سعر البيع، ويتم شراء الذهب بدون المصنعية التي تضاف إليه عند البيع إلا في بعض الحالات التي يسترد البائع جزء من المصنعية في حال بيعه السبائق والعملات الذهبية في الغلاف الخاص بها ف باختصار، يجب على كل من ينوي الدخول في عمليات شراء وبيع الذهب أن يكون على دراية تامة بالعملية وأن يتبع النصائح المهمة لضمان حصوله على أفضل العمليات والحفاظ على سلامته المالية.