الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يجوز للبرلمان رفض تشكيل الحكومة فى هذه الحالة.. أستاذ قانون يكشف (فيديو)

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن تفاصيل استقالة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومستقبل الحكومة الجديدة.

وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أنه بعد استقالة حكومة مدبولي، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ومن الممكن أن يرفض البرلمان التشكيل الجديد للحكومة، إذا لم تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.

وأوضح أنه في حال رفض البرلمان للحكومة، سيكلف الرئيس رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا، سيتم حل المجلس ودعوة رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جدد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تسيير الأعمال فقط، وليس لديها سلطة اتخاذ قرارات استراتيجية أو القيام بمعاهدات واتفاقيات حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى الرغم من عدم وجود مدة ملزمة لرئيس الوزراء لتشكيل الحكومة، يجب على البرلمان منحها الثقة خلال 30 يومًا.

وأخيرًا، أكد أنه يعتبر المحافظين الحاليين مستقيلين أيضًا، حيث انتهت مدتهم بمجرد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، وهم مجرد مسيرين للأعمال حتى يتم تعيين الجدد في مناصبهم، وفقًا لقانون المحليات.

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