يحرص المسلمين على معرفة دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 4-6-2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل بالدعاء والأذكار أملًا في أن يستجيب لهم.

أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 4-6-2024.

دعاء الفجر مكتوب

يارب في فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزق كل مهموم بالفرج، وكل معسر باليسر، وكل محروم بالذرية الصالحة، وكل مديون بقضاء دينه، وكل حزين بالفرح، وكل مرضانا بالشفاء، وكل موتانا بالرحمة.

اللهم في فجر هذا اليوم، يارب نسألك أن لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كلا هم وبلاء.

أذكار الصباح اليوم

اللهم أنت ربي لا إلاه إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أغفر لي وارحمني وعافني وأعف عني في صباحي وفي مسائي، واجعلني من اللذين تنظر إليهم نظرة الرضا.

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامةِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تكشفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يهزمُ جندُكَ، ولا يخلفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ، سبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ.

اللهم إني رضيت بك ربًا، ورضيت بالإسلام دينًا فهو خير الدين، وبسيدنا محمد صل الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.

يا رب يا كريم أجعل لي من أمري يسرى وأجعل هذا اليوم يسير في الصباح والمساء.

دعاء فك الكرب

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، ربي إني أسألم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك منَ النار وما قرب إليها من قول أو عمل، كما أسألكَ أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

ومن صيغ دعاء فك الكرب وتيسير الأمور أيضًا قول: اللهم إني أسألك نعيمًا لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، أسألك برد العيش بعد الموت.

دعاء دخول الامتحان

«ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلًا يا أرحم الراحمين».