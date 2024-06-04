أفلام عيد الأضحى 2024.. نوران ماجد نصابة فى "ولاد رزق 3 - القاضية"

تشارك الفنانة نوران ماجد، في دور مميز ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل بدور السينما المصرية والسعودية ودول الخليج.

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى.

وتجسد نوران ماجد في "ولاد رزق 3 - القاضية" دور "نصابة" تشارك عصابة "ولاد رزق" في عملية سرقة كبرى تقلب الأحداث رأسا على عقب.

وتُعد هذه المشاركة نقلة نوعية في مسيرة نوران، حيث تُظهر جانبًا جديدًا لم تقدمه من قبل على الشاشة، خاصةً وأنّ دورها يتطلب مهارات خاصة في التنكر والخداع.

يُذكر أنّ نوران ماجد تألقت في الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها: "الاختيار 3: القرار" و"مكتوب عليا" و"دوبامين"، والتي أكسبتها شعبية كبيرة وأثبتت قدرتها على تجسيد مختلف الأدوار ببراعة.