تزايد البحث، خلال هذه الأيام، عبر المواقع الإلكترونية، عن خطوات الحج بالترتيب، ويأتى ذلك بالتزامن مع اقتراب موسم الحج ووقفة عرفات، حيث يبحث الكثير من المسلمين حول العالم عن خطوات الحج بالترتيب، حيث تفيد هذه المعلومات الكثير من المسلمين خلال رحلتهم لزيارة بيت الله الحرام وأداء المناسك.

خطوات الحج بالترتيب

نستعرض فى السطور التالية خطوات الحج بالترتيب:

وحسب علماء الأزهر، فإن خطوات الحج بالترتيب، تكون بداية من الإحرام من الميقات المكاني، وهو بمثابة إعلان نية الحج، ويختلف الميقات باختلاف الدولة أو المنطقة التي يحرم منها، ثم بعد الإحرام يأتي دخول مكة، ففي حالة أداء العمرة، يؤدي المعتمر عند دخوله مكة طواف الركن، حيث يطوف سبعة أشواط، بدءًا من الحجر الأسود، بحيث يكون البيت عن يساره، وبعد الطواف، يسعى المعتمر بين الصفا والمروة، فإذا سعى حلق المعتمر شعره أو قَصَّر، وتحلل من إحرامه.

خطوات الحج بالترتيب

وتكشف دار الإفتاء المصرية، أن مناسك الحج تبدأ في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي هذا اليوم يحرم المتمتع مرة أخرى، ثم يخرج الحاج (المتمتع والقارن والمفرد) يوم التروية إلى منًى فيصلي الظهر بها، ويبيت بها ليلته، حتى يصلي الفجر.

وفي يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، يؤدي الحجاج ركن الحج الأكبر، حيث يخرج الحاج مع شروق يوم عرفة إلى نمرة، فيبقى بها إلى صلاة الظهر، وفي نمرة يصلي الحجاج الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يخرج الحجاج إلى جبل الرحمة بعرفة أو أي مكان به فيقف بها حتى غروب الشمس.

وبعد غروب يوم عرفة يتحرك الحجاج من عرفة حتى يصلوا إلى المزدلفة، وفيها يصلي الحاج المغرب والعشاء، ثم يبيت بالمزدلفة حتى يصلي الفجر بها، صباح يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى 2023.

ما التحلل الأصغر ؟

وفي يوم النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم العاشر من ذي الحجة، يظل الحاج بالمزدلفة حتى يصلي بها الفجر، ثم يقف بالمشعر الحرام، وهو بالمزدلفة، من بعد صلاة الفجر حتى يظهر ضوء الفجر جيدًّا، وبعدها قبل طلوع الشمس يتحرك الحجاج إلى منى مرة أخرى، وما إن يصل إلى منًى فعليه رمي جمرة العقبة الكبرى، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمار.

وبعد رمي جمرة العقبة يذبح الحاج هديه ويحلق، ويتحلل من الإحرام والذي يُسَمَّى بـ"التحلل الأصغر".

وبعدها يعود الحاج إلى مكة المكرمة، فيؤدي طواف الإفاضة، ويسعى المتمتع للسعي الذي هو ركن من أركان الحج، أما سعيه الأول فهو معدود من مناسك العمرة التي قدمها على الحج.