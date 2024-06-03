الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى بكري يكشف ملامح التشكيل الجديد للحكومة وموعد إعلانه

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن تغيير الحكومة لا يعني تعديلها؛ لأن المادة 146 من الدستور تتحدث على أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذ لم تحصل على الثقة يُكلف شخصًا آخر برئاسة الوزراء من الحزب الذي حصل على الأغلبية.

وأضاف "بكري" خلال حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، أن هذا التغيير جاء بعد استكمال مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة، ومن ثم تم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة في نفس يوم الانتهاء من مناقشة الموازنة، مشيرًا إلى أن الرئيس  عبد الفتاح السيسي حدد لأول مرة مهام الحكومة بالتفصيل، من خلال حديثه عن محددات الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، خاصة في مجال الصحة والتعليم، وتطوير المشاركة السياسية، والتأكيد على الفترة المقبلة ستشهد فتح المجال لأوسع مشاركة سياسية. 

وأكد أن اختيار الوزراء الجُدد سيكون دقيقا، فضلًا عن إبعاد عدد من الوزراء،، مشيرًا إلى أن هناك تغييرًا في عدد من الوزارات السيادية، وتغيير في عدد وزراء الخدمات، وهناك أحد أقدم الوزراء سيتم تغييره، وسيحدث تغيير كبير في أعداد المحافظين قد يصل لـ22 محافظ، وهناك 3 نواب مرشحين لعدد من الوزرات المهمة.

وأوضح بكري، في تصريحات سابقة، "أعتقد أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى وهناك مقابلات جرت على مدار أسابيع لاختيار الوزراء"، معقبًا: "اعتقد أن حركة المحافظين ستكون بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة ".

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