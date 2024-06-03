لماذا أبقى الرئيس السيسي على «مدبولي» في الحكومة؟

كشف الإعلامي نشأت الديهي، سبب تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة مرة أخرى.

وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "تن"، إن الرئيس السيسي لم يختر مدبولي مكافأة لتعبه وجهده طوال 6 سنوات ومن يظن ذلك فهو مخطئ، فالرئيس لا يكافئ أحد على حساب الدولة، لكنه ارتأى أن مدبولي مازال قادرًا على العطاء، وأنه أصبح خبيرًا متمرسًا في إدارة الحكومة والوزراء والتعامل مع المتناقضات، ولديه خبرات متراكمة.. وخسارة نضيّعه".

ولفت إلى أن مصر مرت بتجارب صعبة، منها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، وحرب غزة، والدكتور مصطفى مدبولي، وفقا للحسابات الرقمية هو الأصلح أن يكمل ويعيد تشكيل الحكومة ويخرج منها مَن أخفقوا في أداء مهامهم، ولم يحققوا المطلوب".

وأردف: "كان سهل جدًا على الرئيس يجيب رئيس حكومة جديد، لكن هذا سيهدر قدرات وخبرات د.مصطفى مدبولي،".

وختم الديهي، بأننا نهوى التغيير وكأنه مرض، مصابون بمتلازمة التغيير ونتحدث عنه دون الحديث عن أدب التغيير وأهدافه وكيفيته.

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