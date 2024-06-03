الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: حكومة مدبولى تعرضت للظلم فى ظل فترة استثنائية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن الحكم على الوزراء يجب أن يكون من زوايا متعددة، حيث يواجه وزير التموين استنفارًا في الشارع بسبب رفع سعر الخبز، دون أن يعلم الشارع بالتحديات التي يواجهها الوزير.

وأكد الباز، خلال حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TeN"، أهمية دور الرأي العام في صناعة الوزراء واتخاذ القرارات في الأوضاع المستقرة، مشيرًا إلى أن الظلم كان يلاحق مدبولي عند الحكم على أدائه في ظل فترة استثنائية، وليست عادية.

وأثنى على الحكومة السابقة للحفاظ على الإيقاع العام للمجتمع المصري في ظل الأزمات المتعددة، مؤكدًا أن بعض الدول تعرضت للمجاعات، وهناك بلاد لم تستطع توفير المرتبات للموظفين.

أخيرًا، أشار إلى أن الحكومة المستقيلة كانت يدها رخوة في ملف الأسعار، وأكد أهمية أن تتوقف الحكومة المقبلة عن زيادة الأعباء على المواطنين.

الدستور محمد الباز جريدة الدستور الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة التموين رفع سعر الخبز سعر الخبز الاعلامي نشأت الديهي بالورقة والقلم

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