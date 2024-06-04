كيف أثار مقترح بايدن لإنهاء الحرب فى غزة الجدل بإسرائيل؟

تشهد الساحة الساسية بالداخل الإسرائيلي تصاعدا للأحداث والانقسامات والخلافات بسبب مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وأوضح أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية وخبير الشؤون الإسرائيلية علي الأعور، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم مساء يوم الجمعة الماضي، خطابا من داخل البيت الأبيض، وأكد أن هذه خارطة طريق من أجل وقف إطلاق النار المستدام أو وقف إطلاق النار الشامل، وفقا للمفهوم الفلسطيني، حيث إن الخطاب الذي تقدم به بايدن، والذي يتألف من تلات مراحل، يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق نار شامل، حتى خلال فترة التفاوض، وإن لم يتفق الطرفان على أي اتفاق، سيبقى سريان وقف إطلاق النار ساري المفعول.

تداعيات الخطة على الشارع الإسرائيلي

وأضاف الأعور في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أنه بالتالي هناك خطة طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار، ولكن ما هي تداعيات هذه الخطة على الشارع الإسرائيلي؟ وما هو رد حركة حماس؟ ورد الشارع الإسرائيلي؟، مشيرا إلى أن المقترح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن هو المقترح الإسرائيلي الذي تقدمت به إسرائيل، و تم عرضه على نتنياهو ووافق عليه، بمعنى أن نتنياهو وافق على الخطاب الذي أدلى به الرئيس الأمريكي.

وتابع أن بايدن مساء يوم الجمعة، طرح مقترحا والذي ينص على صفقة تبادل أسرى تنتهي بوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ولكن ما ردود الفعل في الشارع الإسرائيلي؟ حيث إن الشارع الإسرائيلي قد قال كلمته، المعارضة برئاسة يائير لبيد قالت نعم لصفقة تبادل أسرى أيضا، أيزنكوت وبيني جانتس وهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب، قالوا نعم للصفقة، الرئيس الإسرائيلي هيرسي أيضا قال نعم للصفقة، الشارع الإسرائيلي ربما خرج جزء كبير منه في انتفاضات، في مظاهرات ضخمة في تل أبيب وشارع أيلون، وفي شارع كبلن وقصاريا قالو نعم للصفقة.

- ماذا عن اليمين واليمين المتطرف؟

وأضاف الأعور أن اليمين الذي يقوده بن جفير وسموتريتش يقرر عنه نتنياهو فهو صاحب القرار، حيث يحافظ نتنياهو دائما وأبدا على كتلة اليمين التي أيضا ينتمي إليها بن جفير وسموتريتش، ولكن أثار خطاب بايدن اليمين المتطرف بن جافير حتى هذه اللحظة ما زال يتخبط في قراره ولا يعرف أي قرار يمكن أن يتخذه، حيث إن لبلأخير حتى هذه اللحظة، لم يتخذ أي قرار، معناه هدد بتفكيك الحكومة، إذا حصل وقف إطلاق النار الشامل في هذه الصفقة، بمعنى حتى هذه اللحظة نتنياهو لم يطلع بن جافير على تفاصيل الصفقة ولم يطلع بن جفيير على مسودة المقترح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن، أما سموتريتش فقد عقد اجتماع الحاخامات التي تنتمي إلى حزبه الصهيوني الدينية، ويتألف هذا الحزب من عدد من الحاخامات التي تحاول أن تقدم تفسيرات من التوراة الصهيونية الدينية للاستيطان وتعزيز الاستيطان، ومصادرة الأراضي وبالتالي يحاول اسموتريز إقناع الحاخامات بأن هذه الصفقة تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى ال المختطفين الإسرائيليين و تؤدي إلى وقف إطلاق النار، بمعنى أن سموتريتش حتى هذه اللحظة ما زال يؤيد هذه الصفقة، لماذا؟

وذلك لأن اسموتريتش هو وزير المالية بن قدير، أيضا هو وزير الأمن القومي، كما ان الوزيرين آيفن جفير وسموترش لن يترك الحكومة ولن يساهم في تفكيك الحكومة على اعتبار أن هذه فرصة ذهبية لهم لكي يكونوا في الحكومة الإسرائيلية من أجل تعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، إذا هذه الأيديولوجيا، هذه السياسة التي ينتمي إليها بن كبير وسموتريتش، لن يفرط في الفرصة الذهبية بوجودهم كوزراء في حكومة نتنياهو، يتحكم في كل الأموال التي تصل إلى إسرائيل ويتحكم في الموازنة التي تقرها الدولة والكنيست.

وختم الأعور تصريحاته أن على المستوطنات، وتعزيز الاستيطان، إذا مرة أخرى، اليمين المتطرف الذي يقوده بن جبير وسموتريتش ربما يقول لا للصفقة من أجل الاستهلاك المحلي اي من أجل الإعلام، ولكن بالنهاية سوف يلتزموا بقرار نتنياهو وإذا قال نتنياهو نعم للصفقة، نعم لمقترح بايدن، نحن على أبواب صفقة تبادل أسرى سوف تكون مصر وقطر هي الضامن الوحيد لها.

