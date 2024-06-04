الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحافة الأدبية ونشر الوعى".. لقاء بنادى الأدب المركزي بالمنيا

نادي الأدب المركزي
نادي الأدب المركزي بالمنيا

نظم نادي الأدب المركزي بالمنيا، لقاء بعنوان "الصحافة الأدبية ونشر الوعي الثقافي" بمكتبة بني سالم بدير مواس، ضمن فعاليات البرنامج الأدبي للهيئة العامة  برئاسة عمرو البسيوني، والمقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

الصحافة الأدبية ونشر الوعي".. لقاء بنادي الأدب المركزي بالمنيا  

واستضاف اللقاء الذي عقد في نادي الأدب المركزي بالمنيا، الدكتور سيد عبد الملك الباحث والمفتش بهيئة الآثار المصرية، الكاتب والشاعر سيد يونس، وشارك به ناصر عاشور رئيس نادي الأدب المركزي، الشاعر أسامة أبو النجا، بحضور رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

واستهلت فعاليات اللقاء الذي أداره الشاعر إسماعيل حلمي بحديث حول دور قصور الثقافة في إثراء المحتوى الثقافي ودعم واكتشاف الموهوبين في المجالات كافة، لاسيما المجالات الأدبية.

من ناحيته تناول الشاعر سيد يونس دور الصحافة الأدبية في نشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء والشباب.

وأشاد الشاعر أسامة أبوالنجا باللقاء ووصفه بأنه بداية مشروع طموح يلقى الضوء على النماذج والأعمال الأدبية البارزة في صعيد مصر.

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وتواصلت فعاليات اللقاء بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بحديث عن تاريخ محافظة المنيا، أشار خلاله الدكتور سيد عبدالملك للتراث المعماري لعروس الصعيد وما تتميز به من مناطق أثرية تجمع بين كل العصور بداية من العصر المصري القديم.

وأعقب ذلك فقرة إنشاد ديني للمنشدين المعتصم بالله ياسين وأحمد السيد، بجانب فقرة اكتشاف مواهب أدبية وإلقاء شعر تبارى خلالها الشعراء بقصائدهم الوطنية التى تنوعت ما بين الفصحى والعامية منهم ياسين أبو الدهب، محمود ربيع، علاء أبو العزايم، حسن فرج، هاني رمضان، ومحمد كرم، وأحمد القشيري، بحضور الشعراء سفيان صلاح رئيس نادي أدب ملوي، أحمد عبد الغفور رئيس نادي أدب دير مواس، وحسني الإتلاتي.

واختتم اللقاء بكلمة رحاب توفيق مدير عام الفرع تناولت خلالها عددا من الجهود المبذولة لدعم الحركة الثقافية في المحافظة ووجهت خلالها الشكر للأدباء المشاركين والقيادات الثقافية بالإقليم ومشرفي الأنشطة في تنفيذها بصورة مشرفة، بجانب تكريم الشاعر سيد يونس بمنحه شهادة تقدير نظرا لمشاركته الثرية.

نادي الأدب المركزي بالمنيا الصحافة الأدبية ونشر الوعي الثقافي للهيئة العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة محمد كرم

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