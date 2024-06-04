الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يحرص المسافرون لأداء الحج على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-6-2024 مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، وجود استقرار ملحوظ، مسجلًا نحو مبلغ 12.61 جنيه للبيع، وقيمة 12.58 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-6-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 12.61 جنيه للبيع، و12.59 للشراء جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سجّل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي، اليوم، في بنك مصر فسجل 12.60 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال السعودي، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وعن سعر الريال السعودي، اليوم، في بنك القاهرة، فسجل12.61 جنيه للبيع، وللشراء 12.58 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الدولار الأمريكي عند0.266 دولار أمريكي لكل ريال سعودي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 47.26 جنيه للشراء، و47.40 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم الثلاثاء: 51.23 جنيه للشراء، و51.40 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 60.21 جنيه للشراء، و60.41 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 154 جنيها للشراء، و154.49 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

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