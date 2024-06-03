الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة تفتيشية مكبرة تجوب مدينة قطور ومركز طنطا وقرية بلتاج وسبرباي

حملات تموين
حملات تموين

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بمدينة قطور وقرى بلتاج وسبرباي بمركزطنطا، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بتحرير ٦٨ محضرا وضبط ٤٩ كيلو لحوم واسماك مملحة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بتحرير ٤ محاضر وضبط ١٢كيلو دجاج بدون بيانات واشتباه صلاحية، ٦كيلو لحوم مفرومه بدون بيانات واشتباه صلاحية بمطعم مشويات شهير ببلتاج، 10كيلو كبده مجمده مستورده بها سائل انفصالى  مدمم اشتباه صلاحية بثلاجة بيع لحوم وأسماك مجمده بمدينة قطور، 7كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمى بسوبر ماركت بقطور، 5.5دجاج بانيه+8.5مجزاءت دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى بشارع الجيش بقطور.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 17محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، 11محاضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية،بالاضافة لعدد اربع محاضر اعدام 15 عبوه تزن 500 جرام شمع عسل + 4 لتر زيت هالك + 2 كيلو جرام كبده وقوانص دجاج + 1.5 كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى.

كما قامت مديرية التموين بتحرير 8 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار،محضر بيع سجائر ازيد من التسعيرة،٣محاضر نقص وزن خبز سياحى.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 5 محاضر اعدام 50زجاجة مياة غازية منتهية الصلاحية،  +  15 كيلو جرام كريز شكولاته +15 كيلو بهرات دجاج +12 قطعة كيك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى،15 محضر نقص اشتراطات صحية طبقا للقانون 1 لسنه 2017.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية  استعدادا لعيد الاضحى المبارك وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

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محافظ الغربية تكثيف الحملات الرقابية ساندوتشات الفول والطعمية متابعته نتائج الحملة المكبرة الصحة التموين ومباحث التموين الطب البيطري سلامة الغذاء بمدينة قطور وقرى بلتاج وسبرباي بمركزطنطا

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