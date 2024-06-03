الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن: ترخيص 1200 حضانة جديدة خلال العاميين الماضيين

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الحضانات يصل إلى 27 ألف حضانة منهم 14 ألف حضانة مرخصة.

وأضافت خلال الإعلان عن نتائج دراسة الاستثمارات فى الرعاية، أن العامين الماضيين تم زيادة 1200 حضانة، كما تم تدريب الميسرات وتوفير الحماية الصحية اللازمة لهن، موضحة أن الوزارة تعمل على تطوير الحضانات المنزلية وزيادة عددها وفقا لاحتياجات السوق.

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وأشارت إلى أنه يوجد 21 مركزا للأسرة والطفولة بحياة كريمة ومن المتوقع  زيادة عددهم إلى 48 مركز، كما يوجد 174 دار مسنين.

وفيما يخص دور الرعاية، اكدت انه جاري العمل على اغلاقها لتوفير البيئة الأسرية لأبناء دور الرعاية والأسر البديلة لهم.

وأكدت أن الدراسة التى أجريت بخصوص اقتصاديات الرعاية تستهدف الطفولة المبكرة والتى تبدأ من مرحلة الأطفال الرضع وحتى مرحلة تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية، ويصل عدد الأطفال فى هذه الفئة لحوالي 15 مليون طفل، كما تستهدف رعاية المسنين، والتي تشمل الفئة العمرية من 65 فما فوق، ويبلغ عددهم 5 ملايين مسن.

وأوضحت أن الدراسة تعمل أيضًا، على تحديد القدرات التشغيلية الحالية لمراكز خدمة المرأة العاملة وتحديثها أو التوسع فيها، والتى هى أحد برامج الوزارة التي تدعم بمسئوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر للمرأة، وتهدف المراكز إلى تقديم خدمات تسهم في تخفيف العبء عليها، حيث أنشئت تلك المراكز عام 1984 لمساعدة النساء العاملات من خلال توفير الوسائل والخدمات للتوفيق بين مسئوليات العمل ورعاية الأسرة.

 

وبناء على توصيات الدراسة تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- تطوير دليل تدريبي لمعاونات المنزل وهو الدليل الوحيد في المنطقة العربية الذي يشمل حقوق ومسؤوليات معاونات المنزل والإطار التشغيلي.

وأوضحت انه يتم التركيز على نوعية العمالة المنزلية بحقوقها وواجباتها، ومساعدتهم في الوصول إلى الجهات المعنية بتقديم الدعم والمساندة من أجل تمتعهم بحقوقهم الأساسية، وبناء قدراتهم المهنية والمهارية، مما يؤدي إلى المحافظة على فرص عملهم وتقليل المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء عملهم.

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