فوائد زيت الزيتون للجسم.. غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة

فوائد زيت الزيتون للجسم من الأشياء التي يكثر التساؤل عنها عبر محركات البحث المُختلفة، إذ يعد زيت الزيتون هو عنصر أساسي في مخزن المؤن ومعروف بفوائده الصحية في وجباتنا الغذائية، كما أنَّه مفيدًا لبشرتنا أيضًا.

فوائد زيت الزيتون للجسم

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي فوائد زيت الزيتون للجسم.

- زيت الزيتون غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقد تم ربطه بتحسين ترطيب البشرة، وتأثيرات مكافحة الشيخوخة، والتخفيف من أضرار أشعة الشمس.

- يمكن استخدام زيت الزيتون على الجلد بمفرده أو كجزء من منتجات العناية بالبشرة مثل منظفات الوجه أو المستحضرات.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

زيت الزيتون مليء بالفيتامينات الصحية والدهون ومضادات الأكسدة، وهذه المكونات يمكن أن تساهم في الحصول على بشرة أكثر صحة، فهو يرطب البشرة عن طريق الاحتفاظ بالرطوبة، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تحسين علامات الشيخوخة.

يرطب البشرة: يحتوي زيت الزيتون على السكوالين وفيتامين E. يدعم السكوالين احتباس رطوبة الجلد، بينما يزيد فيتامين E من قدرة الجلد على امتصاص الماء والاحتفاظ به.

يقلل من علامات الشيخوخة: زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة. يمكن لهذه المركبات مكافحة الإجهاد التأكسدي المرتبط بشيخوخة الجلد. يمكنهم أيضًا زيادة الكولاجين في الجلد.

يساعد على تنظيف البشرة: لأن الشبيهة تجذب الشبيهة، يمكن استخدام زيت الزيتون لإذابة البقايا الدهنية على الجلد. ومع ذلك، يمكن استخدامه لإزالة أنواع معينة من الماكياج، وخاصة المنتجات المقاومة للماء.

يعزز التئام الجروح: يحتوي زيت الزيتون أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في التئام الجروح.

تشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون قد يكون قادرًا على تعزيز شفاء قرح القدم السكرية 5 ومنع قرح الضغط.

طرق إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي

فيما يلي بعض الأفكار لإضافة زيت الزيتون – ليحل محل أنواع أخرى من الدهون – إلى نظامك الغذائي حتى تتمكن من جني فوائده:

استخدمه كصلصة للسلطة: اخلطي زيت الزيتون والخل البلسمي والخردل معًا للحصول على صلصة سلطة بسيطة ولذيذة.

رشها فوق الخضار المشوية: أضف الخضار المفضلة لديك مع قليل من زيت الزيتون وشويها في الفرن للحصول على طبق جانبي صحي.

استخدامه للطهي: يمكن استخدام زيت الزيتون للطهي. يمكن تسخين أنواع زيت الزيتون الأكثر تكريرًا إلى درجة حرارة أعلى من زيت الزيتون الصافي، على الرغم من أنه يمكن استخدام زيت الزيتون الصافي في درجات حرارة طهي منخفضة. إذا كنت ترغب في الحفاظ على سلامة نكهة وجودة زيت الزيتون، استخدم زيت الزيتون عالي الجودة كزيت نهائي.