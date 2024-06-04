الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

له العديد من الفوائد الصحية المهم.. تعرف على فوائد تناول التمر على الريق

التمر
التمر

يحب الكثير من الناس تناول التمر مع الشاي لما له من فوائد عديدة ومذاق خاص يتمتع به، وقد أوصى العديد من الأطباء بتناول منقوع التمر على الريق لما له من فوائد صحية عديدة تعود على الجسم.

وفي الكثير من الأحيان يقوم الناس بتناول منقوع التمر مع اللبن عن طريق نقع ٧ تمرات أو ٩ تمرات في كوب لبن كبير وتركه طوال الليل ومن ثم القيام بتناوله على الريق بعد الاستيقاظ من النوم.

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ويقدم الدستور في هذا التقرير فوائد تناول التمر على الريق نرصدها معكم على النحو التالي.

فوائد تناول التمر على الريق

يحتوي التمر على قيمة غذائية كبيرة تساعد على تعزيز الطاقة وتنشيطها حيث أن السعرات الحرارية متوفرة بشكل كبير في التمور الطازجة، ويعتبر التمر غني بالسكر الطبيعي مثل الفركتوز والجلوكوز والسكروز مما يزيد من مستوى الطاقة.

- الوقاية من الإمساك:
يتسبب نقص الألياف في الجسم الامساك، ويعتبر التمر غني بالألياف، لذا فإن تناول 2-3 تمرات كل يوم صباحًا على معدة فارغة يمكن أن يشفيك من الإمساك، ويساعد التمر في حركة الأمعاء.

- بيساعد في الحصول على شرة صحية:
التمر مليء بالكثير من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة وفيتامين C وB5 والفلافونويد، حيث ان فيتامين ب 5 يمنع جسمك من علامات التمدد ومشاكل الجلد الأخرى، ويحمي فيتامين سي والفلافونويد وجهك من تكوين التجاعيد وبالتالي تنظيم مرونة الجلد، ومضادات الأكسدة المختلفة الموجودة في التمر تجعل بشرتك تبدو لامعة وناعمة وبالتالي تمنع شيخوخة الجسم.

- يساعد في الحصول على شعر صحي:
يعتبر التمر غني بالعناصر الغذائية المختلفة مثل فيتامين ب 5 والحديد، ويمكن أن يمنع تساقط الشعر لأنه يساعد في الدورة الدموية المناسبة لفروة رأسك، كما أن التمر يقلل من قشرة الرأس التي تعد السبب الرئيسي لتساقط الشعر.

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أهمية تناول التمر على الريق

- يقضي على الديدان المعوية:
تناول التمر في الصباح الباكر على معدة فارغة يزيل الطفيليات وينشط القلب ويقضي على الديدان المعوية.

- ينظم مستوى الكوليسترول في الدم:
التمر مليء بالألياف والحديد ولا يحتوي على الكوليسترول، ويساعد التمر في تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم، ثم بتضمين التمر في نظامك الغذائي على معدة فارغة يقلل مستوى الكوليسترول في الدم.

- يخفض ضغط الدم:
الاستهلاك اليومي للتمور يعمل على خفض ضغط الدم لأن التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

- مفيد أثناء الحمل:
التمر غني بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية والألياف يساعد المرأة الحامل من نواح كثيرة، ونظرًا لأن المرأة الحامل تتطلب المزيد من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية، فإن تناول التمر يمكن أن يكون مفيد جدا.

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