تجديد حبس عاطل ضبط كمية من مخدر الحشيش فى المرج

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس عاطل ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزته قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت عاطل له معلومات جنائية مسجل خطر، بمنطقة المرج، حيث عثر بحوزته على 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كان ينوى توزيعها وترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.