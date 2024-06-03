الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح: تنفيذ حملات مكبرة على المطاعم والأسواق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها وحرصا على سلامة المواطنين وخاصة مع توافد الزائرين والمصطافين بالمحافظة وقرب احتفالات عيد الاضحى المبارك، ولمنع أي تجاوزات خاصة المغالاة في أسعار السلع الأساسية المقررة. 

المرور على المحال والمطاعم 

وقامت لجنة المرور على المحال والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة والطب البيطرى والتموين  والمرافق وكذلك  مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بالمرور المفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسي مطروح. 

الالتزام بالسلامة والصحة المهنية

وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن اللجنة أسفرت عن تحرير عدد 2  محضر اشغال طريق ومحضر بيئة و كذلك تحرير 6 إنذار لعدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية  وبيئة وعدم التأمين على بعض العاملين. 

إعدام مواد غذائية

وأكد علي إعدام كمية 38 كجم  مواد غذائية  متنوعة  غير صالحة للاستخدام الأدمى مشيرا إلي  استمرار  الحملات بصورة دائمة حفاظا على الصحة العامة وضمان جودة المعروض من المنتجات الغذائية المتنوعة.

وفي سياق آخر، كان قد استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  الأجراءات التي تمت بشأن جهود  الإسراع في خفض منسوب المياه الجوفية  بمشروع الإسكان الاجتماعى والشباب بمنطقة حفر الباطن بمدينة الحمام، وذلك بحضور الدكتور ممدوح محمد الستاوى ممثل معهد بحوث المياه الجوفية، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة. 

محافظ مطروح جهود الجهات التنفيذية الرقابة على الأسواق متابعة المعروض من السلع مطروح

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