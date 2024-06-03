انتشال جثة طفل قفز فى مياه نهر النيل من أعلى كوبرى الجلاء

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات قفز فى مياه نهر النيل من أعلى كوبرى الجلاء بدائرة قسم العجوزة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود طفل غريق من نهر النيل بمنطقة العجوزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص الواقعة تبين أن الطفل الغريق قام بالتسلل اثناء تواجده بجوار والدته وقام بالمرور بين حواجز الكوبري الحديدية وقام بالقفز في النيل مما تسبب في غرقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.