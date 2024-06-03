ماذا بعد استقالة الحكومة اليوم؟.. أستاذ قانون دستوري يوضح

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 147 من الدستور تؤكد أنه على الرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وتابع:" المادة 174 نصت على أن اذا تقدم مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة لرئيس الجمهورية".

التعديلات الوزارية الجديدة

وأكد الدكتور صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن المادة 46 من الدستور المصري تنص على انه يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

تأدية اليمين

وأضاف أن الحكومة الجديدة تقوم بتأدية اليمين الدستوري بعد موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة.

وتابع:" إذا لم تحصل الحكومة على الموافقة خلال 30 يوما يعد المجلس منحلا، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع الاختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يوما".