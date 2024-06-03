الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقسيمه قوية للاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة سيراميكا بمؤجلات دوري نايل

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري نايل، منتصف شهر يونيو الجاري.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وفي سياق متصل ، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد عبد الرحمن علي مدافع فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب النادي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق على تصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين في الفترة الحالية للتدريب مع الفريق الأول، لاسيما مع ضغط المباريات المتتالية للفريق الأبيض في مسابقة دوري نايل، فضلا عن مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي الأهلي الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل نسخة 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة دوري نايل، تشهد حاليا فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، المزمع إقامته في كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

الزمالك مسابقة دوري نايل سيراميكا كليوباترا دوري نايل مؤجلات دوري نايل

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