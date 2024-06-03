الباز: الإصلاح فى أى بلد يبدأ بفتح جميع الملفات فى وقت واحد

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، بالتكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة، معلنًا أولوية بناء الإنسان والاهتمام بالصحة والتعليم، موضحًا أنه طيلة السنوات الماضية تم اتهام الحكومة بالخلل في ترتيب الأولويات، رغم أن العمل كان مستمرًا في شتى المجالات بالتوازي.

وشدد "الباز"، عبر مداخلة هاتفية اليوم الإثنين لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، على أن الإصلاح في أي بلد يبدأ بفتح جميع الملفات في وقت واحد.

ونوه "الباز"، أن هناك فصيلًا كان يعتبر جميع المشروعات ليست لها قيمة وكان يرى أن قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة تحرك لا قيمة له، ولكن مع دخول الاستثمارات ظهرت أهمية هذه المشروعات.

وأضاف أن بعض الجبهات والفصائل التي تقف ضد استقرار الدولة، دأبت على التشكيك في الإنجازات والمشروعات القومية، مؤكدًا أن فكرة إيقاف المشروعات بسبب الأزمة الاقتصادية هو الخيار الأسهل ولكن لم يكن صحيحًا، قائلًا:"هنرمي الفلوس في الأرض".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من أصحاب الكفاءات والخبرات، بعدما قدم "مدبولي" استقالة الحكومة السابقة.