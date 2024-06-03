الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من مصنع مرقص.. "الكونتينر" يستعرض مراحل إنتاج معدات الصناعات الغذائية قبل تصديرها

برنامج “الكونتينر”
برنامج “الكونتينر”

قال الفنان أحمد داوود، إن مصنع "مرقص" هو مصنع مختلف لأنه يصنع المكن الذي يقوم بعمل خطوط إنتاج الويفر والشوكولاته والبسكوت.

من جانبه، قال المهندس ميخائيل مرقص، رئيس مجلس إدارة مصنع مرقص، خلال لقائه ببرنامج “الكونتينر” الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، عبر قناة dmc، إن مسألة أننا المصنع الذي يقوم  بتصنيع خطوط الإنتاج تعتبر مشكلة بالنسبة لنا، لأن أي مؤسسة نتعامل معها فإننا نتعامل مع كل المشاكل والمعوقات بها. 

وأوضح أن مصنع مرقص، يقوم بتصنيع وتصدير معدات الصناعات الغذائية عالية الجودة للعالم كله.

مصنع مرقص ميخائيل مرقص الصناعات الغذائية برنامج الكونتينر

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