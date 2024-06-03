من مصنع مرقص.. "الكونتينر" يستعرض مراحل إنتاج معدات الصناعات الغذائية قبل تصديرها

قال الفنان أحمد داوود، إن مصنع "مرقص" هو مصنع مختلف لأنه يصنع المكن الذي يقوم بعمل خطوط إنتاج الويفر والشوكولاته والبسكوت.

من جانبه، قال المهندس ميخائيل مرقص، رئيس مجلس إدارة مصنع مرقص، خلال لقائه ببرنامج “الكونتينر” الذي يقدمه الفنان أحمد داوود، عبر قناة dmc، إن مسألة أننا المصنع الذي يقوم بتصنيع خطوط الإنتاج تعتبر مشكلة بالنسبة لنا، لأن أي مؤسسة نتعامل معها فإننا نتعامل مع كل المشاكل والمعوقات بها.

وأوضح أن مصنع مرقص، يقوم بتصنيع وتصدير معدات الصناعات الغذائية عالية الجودة للعالم كله.