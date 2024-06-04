أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 4-6-2024

يشغل بال محبين الدواجن وعشاقها معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 4-6-2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم وجود انخفاضًا عقب ساعات قليلة من بداية اليوم بالأسواق، وبورصة الدواجن، لتشهد الأسعار وجود انخفاض بواقع جنيهين لأسعار الكيلو، علمًا بأنّ السعر يختلف في داخل البورصة وأسعار المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 4-6-2024

وخلال السطور التالية، تنشر «الدستور» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الثلاثاء 4-6-2024، طبق الأسعار المعلنة ببورصة الدواجن، وتشمل أسعار المزرعة وسعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، نحو 89 جنيهًا بعدما سجلت 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 102جنيه بدلًا من 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 بدلًا من 129 جنيهًا للكيلو، حيث يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 132 و138 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء، تسليم أرض المزرعة مبلغ 113 جنيهًا ببورصة الدواجن.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم الثلاثاء، 85 جنيهًا في المزرعة.

أسعار البيض اليوم

استقرار أسعار البيض بالسوق المصري لتسجل اليوم الثلاثاء أدني مستوى وذلك منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة قيمة 115 جنيهًا للأبيض و120 جنيهًا للأحمر ومبلغ 125 جنيهًا للبيض البلدي عقب انخفاض كبير مطلع الشهر الجاري.