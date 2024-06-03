الباز لـ"مساء dmc": تكليف الرئيس السيسى للحكومة الجديدة منطقى ومطمئن

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، أن تكليف الرئيس للحكومة الجديدة وترتيب الأولويات منضبط ومنطقي، بدأ بالأمن القومي ومن ثم بناء الإنسان وصولًا لحل الأزمة الاقتصادية.

وأشار "الباز"، عبر مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، لبرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي مطمئن، وهو تأكيد أن التحديات والظروف معروفة ومعالجة الأزمة الاقتصادية أمر مستقر وهذه المشكلة تحت إدارة مسيطر عليها.

ونوه “الباز” إلى أن الاهتمام ببناء الإنسان وتعليمه وثقافته وصحته هو مؤشر جيد، ويدل أن الدولة تدعم القضايا الهامة والتي تشغل بال الكثيرين، من أجل النهوض بالدولة المصرية ومواجهة التحديات.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من أصحاب الكفاءات والخبرات، بعدما قدم "مدبولي" استقالة الحكومة السابقة.