الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز لـ"مساء dmc": تكليف الرئيس السيسى للحكومة الجديدة منطقى ومطمئن

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، أن تكليف الرئيس للحكومة الجديدة وترتيب الأولويات منضبط ومنطقي، بدأ بالأمن القومي ومن ثم بناء الإنسان وصولًا لحل الأزمة الاقتصادية.

وأشار "الباز"، عبر مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، لبرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي مطمئن، وهو تأكيد أن التحديات والظروف معروفة ومعالجة الأزمة الاقتصادية أمر مستقر وهذه المشكلة تحت إدارة مسيطر عليها.

ونوه “الباز” إلى أن الاهتمام ببناء الإنسان وتعليمه وثقافته وصحته هو مؤشر جيد، ويدل أن الدولة تدعم القضايا الهامة والتي تشغل بال الكثيرين، من أجل النهوض بالدولة المصرية ومواجهة التحديات.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من أصحاب الكفاءات والخبرات، بعدما قدم "مدبولي" استقالة الحكومة السابقة.

محمد الباز الرئيس السيسي مساء dmc دي ام سي الدستور الأزمة الاقتصادية الدكتور محمد الباز

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: السلطة الفلسطينية سيكون لها دور فى حكم غزة بعد الحرب

جيش الاحتلال: مقتل 4 محتجزين فى خان يونس

مقتل محتجز إسرائيلى من سكان مستوطنة نيريم فى غزة

فلسطين تطلب من "العدل الدولية" الانضمام كطرف فى قضية الإبادة ضد إسرائيل

3 قتلى فى صفوف "حزب الله" جراء العدوان الإسرائيلى على جنوب لبنان

القاهرة الإخبارية: شهيدان و6 مصابين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

الخارجية الأردنية: لا بد من وقف العدوان على غزة وفتح جميع المعابر

الخارجية الأمريكية: واثقون تمامًا من موافقة إسرائيل على مقترح بايدن لوقف حرب غزة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

خفض الحد الأدنى.. خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل