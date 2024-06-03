مصر تتقدم بملف لاستضافة السوبر الإفريقى

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، بأن وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإتحاد المصري لكرة القدم؛ تقدمت للإتحاد الإفريقي؛ بملف لاستضافة السوبر الإفريقي لكرة القدم بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونادي الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وذكر محمد الشاذلي أن الملف لم يُحدد الملف المستضيف للمباراة حتي الآن إلا بعد موافقة الاتحاد الأإفريقي لكرة القدم "الكاف"، حيث إنها من صميم اختصاصه.

أين سيلعب السوبر الإفريقي 2024؟

لم يتحدد حتى الآن الملعب الذي سيحتضن مباراة السوبر الإفريقي 2024، ولكن الأقرب لها أن تُقام على ملعب بطل دوري الأبطال، أي إستاد "السلام" معقل النادي الأهلي.

كذلك لم يُعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024.

وتباينت الآراء حول موعد إقامة المباراة، حيث تم تحديد الفترة من يوم 25 - 30 يونيو المقبل 2024، أو تأجيلها حتى شهر سبتمبر.

بناءً عليه، قام مسئولو الأهلي بالاستفسار بشكل ودي من الكاف عن موعد ومكان البطولة الإفريقية المرتقبة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي 2024

من المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بغريمه الأزلي ومنافسه الزمالك، في كأس السوبر الإفريقي 2024، ليضرب الفريقان موعدا جديدا في المسابقة بعد 30 سنة على آخر سوبر إفريقي جمع القطبين فى جوهانسبرج عام 1994.

ويُعد فريق الأهلي هو صاحب النصيب الأكبر من البطولة برصيد 8 ألقاب، في حين حصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي 4 مرات في تاريخه.

تأهل الأهلي والزمالك للسوبر الإفريقي 2024

يشارك فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في مباراة السوبر الإفريقي 2024، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي.

بينما يشارك الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، في لقاء السوبر الإفريقي 2024، بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

يذكر أن فريق الأهلي قد خسر لقب كأس السوبر الإفريقي في النسخة الماضية، عقب الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أُقيم في السعودية.