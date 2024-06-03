الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عماد الدين حسين: متوقع حركة محافظين قريبا بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية

مساء dmc
مساء dmc

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الاعتقاد كان سائدًا بشأن وجود تعديل وزاري، ولكن دون تحديد موعد أو تصور عام لهذا التعديل.

وأضاف "حسين"، عبر مداخلة هاتفية اليوم الإثنين لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أنه يجب بحث اختيار أكبر قدر من ذوي الكفاءة للحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة مُطالبة ببذل قصارى الجهد في شتى الملفات، كما يجب أن يجمع الوزراء الجدد بين الكفاءة الفردية والوعي السياسي، من أجل تحسين جودة الحياة مرورًا بمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار، وصولًا لتنشيط الحياة السياسية.

ونوه، بأنه لا يوجد أي نص دستوري وقانوني لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الرئاسة، ومتوقع حركة محافظين قريبا بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

عماد الدين حسين حركة محافظين اليمين الدستورية مساء dmc الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

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